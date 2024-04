PR expressa solidariedade a Moçambique após naufrágio com mais de 90 mortos

O Presidente da República expressou hoje solidariedade ao Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, diante do recente naufrágio de uma embarcação na província de Nampula, em Moçambique, que vitimou quase uma centena de pessoas.

José Maria Neves expressou a solidariedade numa carta endereçada ao seu homólogo moçambicano.

"Neste momento de imensa tristeza e de grandes perdas, apresento a Vossa Excelência, em nome do povo cabo-verdiano e no meu próprio, os nossos mais profundos sentimentos de pesar e de solidariedade, extensivos a todas as famílias lesadas por esta tragédia", escreveu o Chefe do Estado.

O naufrágio ocorreu na Ilha de Moçambique, no passado dia 07 de Abril e segundo a Polícia moçambicana o acidente provocou 98 mortos dos quais 55 eram crianças. Até ao momento, foram resgatados 16 sobreviventes.

Conforme a mesma fonte, o barco de pesca, com 130 pessoas a bordo, foi atingido por uma onda de grandes dimensões.

As autoridades suspeitam que as pessoas estavam em fuga de um suposto surto de cólera na localidade de Lunga, na província de Nampula.

O governo de Moçambique está hoje reunido para discutir medidas e encontrar soluções que evitem este tipo de acidentes no país.