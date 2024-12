PR expressa solidariedade a Moçambique e França após ciclone Chido

O Presidente da República, José Maria Neves, expressou hoje condolências a Moçambique e a França pelas perdas humanas e destruição provocadas pelo ciclone Chido.

Segundo a nota de imprensa, na carta dirigida ao Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, José Maria Neves lamentou profundamente as perdas humanas e os danos materiais provocados pelo ciclone, que atingiu várias províncias do norte e centro do país, incluindo Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Tete e Sofala.

“Neste momento de imensa tristeza e de grandes perdas, apresento, em nome do povo cabo-verdiano e em meu próprio, os nossos mais profundos sentimentos de pesar e solidariedade às famílias lesadas por este desastre natural”, declarou.

Para a França, o Chefe de Estado direccionou uma mensagem ao Presidente Emmanuel Macron, referindo-se ao impacto do ciclone Chico no departamento de Mayotte, descrito como o mais severo em 90 anos, cuja destruição deixou dezenas de mortos e milhares de feridos na ilha.

“Apresento em nome do povo cabo-verdiano os nossos mais profundos sentimentos de pesar e solidariedade à França, particularmente à população de Mayotte, neste momento difícil e doloroso”, afirmou.

O ciclone Chido tem sido descrito por especialistas como um dos mais intensos já registrados na região, desencadeando uma onda de apoio e solidariedade de várias nações e organizações humanitárias.