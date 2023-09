​Presidente da República pede “profunda reforma” no sistema de segurança social para garantir sustentabilidade

O Presidente da República aconselhou, sexta-feira, no Mindelo, a uma “profunda reforma” no sistema de segurança social e criação de um Fundo de Pensão para garantir sustentabilidade das despesas do pessoal da função pública.

“Na verdade, o país precisa, como de pão para a boca, de uma profunda reforma de todo o sistema de segurança social dos servidores públicos, os que ingressaram até 2005, e que não dispõem de um Fundo de Pensão”, advertiu José Maria Neves, ao presidir a apresentação pública, no Mindelo, do Instituto para a Promoção do Diálogo Social e Liberdade Sindical (Iprodial). Para o chefe de Estado, a inexistência de um Fundo de Pensão pode pôr em causa, a prazo, a sustentabilidade das despesas de pessoal da função pública e o desempenho de serviços públicos essenciais. “A criação do já referido fundo abriria espaço orçamental para melhorias salariais e novos recrutamentos, criando mais oportunidades de emprego e mais flexibilidade na gestão”, defendeu. O Presidente da República abordou ainda a questão da política salarial e considerou que o assunto deve ser revisitado, para “evitar graves distorções que põem em crise o sistema de mérito e o princípio de justiça”. “Se criarmos boas condições de diálogo, se houver vontade dos parceiros e confiança mútua iremos mais depressa e mais longe. O desenvolvimento só é possível se for um propósito imaginado e partilhado por todos”, acrescentou. Por outro lado, José Maria Neves felicitou o promotor do Iprodial, Júlio Ascensão Silva, e os associados pela iniciativa e encorajou-os a meterem mãos à obra na tarefa de diálogo social, em que “todos” sairão beneficiados.

