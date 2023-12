​Cabo Verde já prepara projectos no âmbito do novo compacto do MCC

O Governo vai começar a trabalhar para apresentar projectos de âmbito nacional e africano, no sequência da eleição de Cabo Verde para o terceiro compacto do Millennium Challenge Corporation (MCC). Os montantes ainda não estão definidos pela agência bilateral de ajuda externa dos Estados Unidos da América, disse hoje o Primeiro-ministro.

Ulisses Correia e Silva falava em São Vicente à margem do lançamento das obras de construção da Maternidade e Pediatria do Hospital Baptista de Sousa (HBS).

“O que significa que nos próximos tempos iremos trabalhar no sentido de fazer as fases seguintes, que é indicar um coordenador nacional do programa que irá trabalhar directamente com o Millenium Challenge Corporation. Segundo, trabalhar toda a preparação de projectos para podermos apresentar. Estaremos aqui a celebrar um momento importante. No momento próprio os montantes serão definidos. Temos que fazer as fases que são necessárias para podermos identificar bons projectos de âmbito nacional e regional africano, termos uma boa equipa, depois começarmos as negociações”, explica.

Cabo Verde é um dos países eleitos para o terceiro compacto do Millenium Challenge Corporation, que visa promover a integração regional. A decisão foi conhecida na tarde desta quinta-feira, depois de uma nota divulgada pelo próprio Primeiro-ministro, na sua página no Facebook.

Numa reação divulgada na página da Presidência da República, José Maria Neves diz que a eleição do país para o novo compacto traduz o reconhecimento do compromisso de Cabo Verde com a governação democrática e dos ganhos já alcançados na realização do desenvolvimento e na redução da pobreza.

Na mesma publicação, o chefe de Estado felicitou o Governo, em especial o Primeiro-Ministro, isto depois de vários apelos dirigidos ao executivo a pedir maior articulação política em questões de Estado. Ulisses Correia e Silva comenta.

“Nunca houve relações fora daquilo que são as relações institucionais. É claro que os são posicionamentos que acontecem, mas estando na normalidade institucional é importante”, diz.

Em Julho de 2005, o Millennium Challenge Corporation e o Governo de Cabo Verde assinaram um acordo de cinco anos, no valor de 110 milhões de dólares, para ajudar a aumentar o crescimento económico do país e reduzir a pobreza.

Em 2012, o MCC estabeleceu uma nova parceria com Cabo Verde no valor de 66,2 milhões de dólares, com o mesmo objectivo.