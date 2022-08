Cabo Verde quer estreitar relações com os Estados Unidos para reforço da democracia

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, manifestou hoje o desejo de Cabo Verde estreitar, “ainda mais”, as relações com os Estados Unidos da América para o reforço da democracia.

O governante fez esta afirmação à imprensa após o encontro que manteve com uma delegação de congressistas dos Estados Unidos de América que se encontra de visita de 24 horas ao País, tendo destacado uma conversa “muito aberta”, com base nas “excelentes relações” existentes entre esses dois países.

“Tivemos uma oportunidade ímpar de trocar com os eleitos norte-americanos e com o PCA do Millenium Challenge Corporation (MCC) informações sobre a democracia, a paz, a estabilidade, os desafios de segurança e como Cabo Verde e os Estados Unidos podem estreitar ainda mais as suas relações para que a democracia não corra perigo,” avançou acrescentando que a democracia não é um dado adquirido para sempre.

“A democracia no mundo não está garantida, há vários indícios de que, de facto, há perigos para a democracia e o grande erro que cometemos muitas vezes é pensar que ela é um caminho irreversível e as convulsões sociais existentes e as crises sociais podem pôr em risco a própria democracia”.

Segundo apontou Rui Figueiredo, a impaciência com que a juventude por exemplo responde à falta de oportunidades em termos de emprego, à falta de saídas profissionais, pode pôr em risco a própria democracia, assim como o autoritarismo, demagogias e o populismo.

“Não estava a falar especialmente de Cabo Verde, mas Cabo Verde está incluído neste mundo cada vez mais global, de modo que o que acontece em qualquer ponto do planeta hoje atinge todos os recantos de mundo, de forma que nós não estamos imunes também a estes desafios que se põe a democracia”, concretizou.

Assegurou obter resposta muito positiva relativamente àquilo que Cabo Verde pode representar em termos de avanços feitos na democracia, no estado do direito, nos direitos humanos, na boa governação.

As duas delegações estiveram a analisar ainda “grandes” investimentos feitos e a serem feitos na economia digital, matéria que também mereceu interesse dos congressistas americanos, conforme disse o ministro, para quem, mostraram toda a abertura em serem defensores desta parceria.

O secretário de Estado da Economia Digital que se fez presente neste encontro expressou a vontade do arquipélago em ser um hub digital na sub-região e do desejo de contar com os Estados Unidos como parceiro na concretização desse objectivo.

“Falamos também dos desafios que nós temos, como a questão da ciber-segurança que realmente é importante, da nossa vontade de ter empresas americanas a estabelecer também no nosso parque tecnológico em Santiago e São Vicente que está a finalizar até o fim desde ano”, assinalou Pedro Lopes.

Antes do encontro no ministério dos Negócios Estrangeiros, a delegação americana manteve um encontro com o Presidente da República, com quem abordou o reforço da cooperação entre Cabo Verde e os Estados Unidos.