Cabo Verde e São Tomé e Príncipe relançam cooperação bilateral extensiva a acordos tripartidos

Os Governos de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe rubricaram hoje, na Cidade da Praia, uma série de acordos bilaterais nos domínios dos negócios estrangeiros, comunidade, educação, turismo, agricultura, novas tecnologias e economia digital.

Para a materialização deste projecto as partes contam com a cooperação tripartida, pois envolve a participação do Luxemburgo na área da educação, assim como o Banco Mundial na cooperação com a economia digital e Angola, nas áreas da desconectividade e mobilidade.

Trata-se de um dos pontos altos da visita oficial do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, a Cabo Verde, cujo acordo bilateral foi rubricado no final da Comissão Mista, depois de um interregno de 15 anos, com dois primeiros-ministros a garantirem que tudo será feito para que os compromissos sejam assumidos.

Em conferência de imprensa conjunta, o Chefe do Governo de Cabo Verde, referiu que este relançamento da cooperação bilateral “vai começar bem com o reforço do diálogo político diplomático, consultas bilaterais sectoriais, acordos e intenções nestes dois países insulares e com uma história comum de vários anos”.

Ulisses Correia e Silva augurou para que esta comissão mista seja, efectivamente, o recomeço de relações muito mais fortes e mais estreitas”, convicto de que os acordos possam dar corpo a estas intenções, destacando, desde logo, o ensino superior, na Universidade de Cabo Verde, e a formação profissional na Escola de Hotelaria e Turismo, no CERMI e no IEFP.

“Chegamos ao entendimento de que devemos aumentar, de forma significativa, o número de vagas e de bolsas para a formação profissional para os próximos três anos, 2022-2025, 200 vagas e bolsas para formandos de São Tomé e Príncipe, na convicção de que se trata de um instrumento muito importante de empoderamento dos jovens, capacitando-os para o mercado do trabalho”, explicitou Correia e Silva.

Sublinhou que o acordo verbal prevê uma linha de crédito que vai ser aumentada de uma forma significativa, isto é, de cinco mil para 50 mil contos, com vista às partes poderem aumentar a plenitude do microcrédito, enquanto um instrumento fundamental para dar aos jovens condições favoráveis de financiamento e geradores de empregos.

Disse que o Governo pretende fazer toda a acção de intercâmbio e de experiências com a comunidade cabo-verdiana em São Tomé e Príncipe e anunciou a criação da Casa de Cabo Verde nesse país do equador, um espaço comunitário destinado a representar a história partilhada entre os dois povos.

Opinião corroborada por Bom Jesus que considerou indescritível a satisfação e a emoção da sua delegação neste País que descreveu como o “Santuário da Democracia”, pelo que considerou tratar-se de “um momento histórico”, pelo que garantiu haver toda a vontade e interesse das partes em inaugurem novos tempos.

Implementar o plano de resiliência e a retoma económica neste período pós pandémicos foram apontados pelo Chefe do Governo visitante como essencial para os dois países minimizarem as várias fraquezas, ressaltando que mesmo dentro da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) os dois estados insulares têm as suas especificidades.