Ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe diz que é necessário que os dirigentes de Cabo Verde visitem o seu país

A ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Edite Ten Jua frisou hoje que é importante que os governantes do seu país visitem Cabo Verde, mas também necessário que o contrário aconteça devido à existência de uma grande comunidade cabo-verdiana.

Edite Ten Jua falava hoje aos jornalistas, depois de uma visita ao ministro das Finanças, Olavo Correia.

Segundo a governante santomense, durante o encontro foram discutidas várias áreas como a questão digital, a formação das parcerias entre os dois países e foi feito um apanhado daquilo que foram as várias visitas que fez desde a sua chegada a Cabo Verde.

O ponto fundamental, conforme referiu, foi a vontade “muito grande” de reforço da cooperação entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde.

“Este é um ponto fundamental, isso é o acento tónico de toda a nossa conversa. Dizer que é importante também que venhamos a Cabo Verde, mas também necessário que os dirigentes cabo-verdianos nos visitem em São Tomé e Príncipe”, apontou.

Conforme justificou, há uma grande comunidade cabo-verdiana e de descendentes de cabo-verdianos em São Tomé e Príncipe e é preciso manter o diálogo constante sobre este ponto.

“Embora nós tenhamos a cooperação, nós somos estados insulares e associado a isso há vários assuntos que têm de ser tratados. Mas, o nosso maior capital são as pessoas, as comunidades. Este é sempre o foco das nossas conversas”, precisou.

A ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe está em Cabo Verde para uma visita oficial que decorre desde o dia 9 até o dia 12, a convite do ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo.

Esta visita visa reforçar e aprofundar as históricas relações de amizade e de cooperação entre os dois países, bem como a elevação das relações bilaterais de cooperação a novos patamares, mais consentâneos com as ambições dos dois povos e assentes em bases que sustentem uma parceria estratégica diversificada, com realce para o diálogo político-diplomático permanente e na cooperação económica e empresarial mutuamente vantajosa.