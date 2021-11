Vice-Secretário Adjunto para a África Ocidental do Departamento de Estado dos EUA visita Cabo Verde

O Vice-Secretário Adjunto para a África Ocidental do Departamento de Estado dos EUA, Michael Gonzales, inicia hoje uma visita de dois dias à Cabo Verde no âmbito da cooperação bilateral entre os dois países.

De acordo com uma nota de imprensa da embaixada dos EUA em Cabo Verde, para além de encontros com entidades governamentais, Michael Gonzales visitará a Unidade de produção de desinfetantes da Inpharma, um projecto co-financiado pela West Africa Trade and Investment Hub da Agência USAID, no âmbito do programa de Resposta Rápida à Covid-19 em Cabo Verde.

Esta visita, agendada para às 10:15 desta terça-feira, 30, será, segundo a mesma fonte, uma oportunidade para o responsável norte americano se inteirar do andamento do projecto que financia a construção e equipamento da unidade de produção de desinfetantes num montante superior a 220 mil dólares.

Da agenda da visita constam também uma deslocação ao American Corner na Universidade de Cabo Verde, encontros com a ministra da Justiça, Joana, ministra da Defesa Nacional e Coesão Territorial, Janine Lélis, com o secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes e com o presidente do NOSI, Carlos Pina.

Conforme a nota, Michael Gonzales terá ainda a oportunidade de se encontrar com representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do gabinete do Primeiro-ministro.