Secretário de Estado dos EUA visita Cabo Verde no dia 22 de Janeiro

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, efectuará no dia 22 de Janeiro, uma visita oficial a Cabo Verde, segundo informou hoje o Primeiro-ministro, na sua página oficial do Facebook.

“O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, efetuará no dia 22 de Janeiro, uma visita oficial a Cabo Verde, a primeira do género, o que testemunha um elevado nível de amizade e parceria exemplar entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América, um país que acolhe um número expressivo dos nossos compatriotas”, escreveu o PM.

Ulisses Correia e Silva compreende que ambos os países têm demonstrado compromisso com valores universais, incluindo o Estado de Direito Democrático e o respeito pelos Direitos Humanos.

O Chefe do Governo espera, com essa visita, aprofundar os laços históricos de amizade com os Estados Unidos da América e delinear novas formas de parceria em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde.

Segundo um comunicado da embaixada norte-americana, Antony J. Blinken deslocar-se-á a Cabo Verde, Costa do Marfim, Nigéria e Angola de 21 a 26 de Janeiro de 2024.

No decorrer da viagem, o Secretário de Estado irá destacar como os Estados Unidos aceleraram a parceria EUA-África desde a Cimeira de Líderes EUA-África, incluindo em áreas como o clima, a segurança alimentar e a segurança sanitária.

Ainda conforme a mesma fonte, o Secretário avançará com parcerias de segurança e reafirmará o compromisso dos EUA para com os parceiros da Costa da África Ocidental via uma Estratégia para Prevenir Conflitos e Promover a Estabilidade; da parceria dos EUA com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para fazer face aos desafios regionais e dos esforços dos EUA para apoiar a liderança africana na redução das tensões e na adopção de soluções diplomáticas para o conflito no leste da República Democrática do Congo.