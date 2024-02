PM comprometido com liderança no Índice Global de Corrupção

O Primeiro-ministro afirmou hoje que Cabo Verde quer liderar o Índice Global de Corrupção, como país menos corrupto e enfatizou a importância desse posicionamento não apenas como uma questão de percepção, mas como um indicador de confiança nas relações do país com os seus parceiros e investidores, ressaltando a ênfase contínua na boa governança.

Ulisses Correia e Silva falava aos jornalista após o anúncio oficial da escolha de Cabo Verde como país pioneiro para integrar no Acelerador Global das Nações Unidas sobre o Trabalho e Proteção Social.

Correia e Silva destacou a relevância da percepção positiva sobre a integridade e transparência de Cabo Verde, destacando que vai além de uma simples classificação numérica.

Também afirmou que a confiança projectada nas relações com parceiros internacionais e investidores é essencial para o desenvolvimento sustentável e para fortalecer a reputação do país no cenário global.

"É importante que consigamos manter este país com níveis baixos de corrupção e com elevados níveis de transparência. É possível ser o primeiro em África. É isso que nós vamos ser", comprometeu-se.

Cabo Verde foi classificado, no passado dia 30, como o segundo país menos corrupto da África subsariana e o 30.º entre os 180 Estados e territórios considerados no relatório da ONG Transparência Internacional.