Fernando Elísio participa na 68º sessão da Comissão da ONU sobre o Estatuto da Mulher

O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, participa de hoje, 11, a 13 de Março na 68º sessão da Comissão da ONU sobre o Estatuto da Mulher (CSW) das Nações Unidas a decorrer em Nova Iorque.

O encontro, que decorre sobre o tema “Acelerar a concretização da igualdade de género e o empoderamento de todas as mulheres e raparigas, combatendo a pobreza, promovendo e reforçando as instituições e o financiamento com uma perspectiva de género”, visa debater questões de aceleramento e concretização da igualdade de género e o financiamento com perspectiva de género.

Fernando Elísio Freire, que é representante de Cabo Verde no encontro, participa no debate geral, preside e participa também em mesas redondas ministeriais, reafirmando o compromisso político em relação à igualdade de género, o empoderamento de mulheres e meninas, com foco na redução da pobreza e desenvolvimento do capital humano, bem como os seus direitos humanos, garantindo o engajamento ao mais alto nível e a visibilidade das deliberações da Comissão.

Cabo Verde foi eleito em 2021 para integrar a Comissão sobre o Estatuto das Mulheres – CSW para o período 2022/26, tendo assumido em 2022 o papel de membro da CSW.

Este ano, Cabo Verde assume pela primeira vez uma posição de destaque ao integrar a mesa da Comissão como vice-presidente, juntamente com a Argentina, a Letónia e os Países Baixos, sob a presidência das Filipinas.

O governante cabo-verdiano, segundo nota de imprensa, vai aproveitar para manter um encontro bilateral com a ministra da Família, Juventude e Igualdade de Oportunidades da Roménia, com a ministra da Mulher, Família e Crianças do Côte d’Ivoire e a ministra da Mulher e Equidade de Género do Chile.

A CSW desempenha um papel crucial na promoção dos direitos das mulheres, documentando as suas realidades ao redor do mundo e moldando padrões globais em igualdade de género e empoderamento feminino.

Criada em 1946, a Comissão sobre o Estatuto da Mulher é o principal órgão intergovernamental global dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento feminino. Este é o segundo maior evento no calendário da ONU, depois da Assembleia Geral.