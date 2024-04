PR reitera compromisso pela governança oceânica e preservação ambiental

O Presidente da República reiterou hoje o compromisso em buscar caminhos e respostas, além de empreender acções em sinergia com todas as entidades interessadas para uma governança oceânica que opere de modo irreversível a mudança da maré.

José Maria Neves discursava durante a conferência da Década do Oceano que decorre até sexta-feira, em Barcelona.

O Presidente da República enfatizou a urgência de acções concretas e parcerias eficazes para enfrentar desafios como mudanças climáticas, poluição marinha, perda de biodiversidade, pesca ilegal, migrações, tráfico de pessoas, estupefacientes, armas, pirataria e terrorismo.

No seu discurso, o presidente instou a conferência a ser um catalisador de compromissos, promovendo acções coordenadas local, nacional e internacionalmente para a salvaguarda e desenvolvimento sustentável dos oceanos.

Também salientou a importância das parcerias, especialmente num contexto de desigualdade, enfatizando a necessidade de abordagens multilaterais que incentivem a partilha de conhecimento, melhores práticas, tecnologia e financiamento.

Neves realçou o compromisso de Cabo Verde em promover uma governança oceânica eficaz e a gestão sustentável dos seus vastos recursos marinhos.

“O meu país, consciente de que o mar é a sua maior riqueza natural, tem-se empenhado incansavelmente na promoção de uma governança oceânica eficaz e na gestão sustentável dos seus vastos recursos marinhos. Temos, neste domínio, adoptado uma abordagem holística, ambiciosa e ancorada no conhecimento científico, com o desígnio de proteger o mar e os seus recursos, e garantir um crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável. Cabo Verde é um estado oceânico. Temos consciência das enormes potencialidades que o nosso imenso mar nos oferece”, discursou.

Como exemplo, o Chefe do Estado citou a recente inauguração do Centro Multinacional de Coordenação Marítima da Zona G, destacando o seu papel na cooperação regional e segurança marítima.

O presidente ressaltou que o mar é fundamental para o futuro de Cabo Verde, oferecendo potencialidades para produção de energia, água, indústrias alimentares e farmacêuticas, desenvolvimento de desportos náuticos, ensino superior e inovação.

Na sua qualidade de campeão da União Africana para a preservação do património natural e cultural em África e patrono da Aliança da Década do Oceano, Neves reiterou o seu compromisso de buscar soluções e empreender ações em colaboração com todas as entidades interessadas, visando uma governança oceânica que promova mudanças positivas e irreversíveis.

Serão cerca de 1.500 participantes na Conferência da Década do Oceano 2024, organizada pela UNESCO, sob o lema "A ciência de que precisamos para o oceano que queremos", com muitas dezenas de eventos paralelos, científicos mas também culturais.