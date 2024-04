MpD destaca avanços no sector marítimo e economia azul

O MpD ressaltou hoje a importância da economia azul para o desenvolvimento de Cabo Verde e apontou o compromisso do governo com a transição para a economia azul, através do desenvolvimento dos portos, transportes marítimos, e serviços relacionados ao mar.

No seu discurso de abertura do debate, a deputada Maria Santos Trigueiros elogiou as acções do governo, especialmente em relação ao sector marítimo, que caracterizou como negligenciado durante a gestão do PAICV.

“Quando o MpD assumiu o poder em 2016, o sector marítimo foi encontrado como o parente pobre dos 15 anos de governação do PAICV, um sector marcado pelos inúmeros acidentes de navios ocorridos, pela ausência de rotas marítimas definidas, pelo falhanço total da Cabo Verde “Fast-ferry” e, consequentemente, um país sem embarcações para dar vazão em matéria de escoamento de produtos e transporte de passageiros”.

A deputada destacou várias realizações recentes, incluindo a criação do Fundo Autônomo das Pescas, a construção de infraestruturas portuárias e de pesca, bem como investimentos na melhoria da logística marítima e no apoio aos pescadores e peixeiras.

A parlamentar, em representação do MpD, apontou o compromisso do governo com a transição para a economia azul através do desenvolvimento dos portos, transportes marítimos, e serviços relacionados ao mar, além de outras acções estratégicas, como o combate à poluição marítima e a pesca ilegal.

Maria Santos Trigueiros também mencionou as metas estabelecidas para 2026, incluindo o aumento das exportações de produtos de pesca e do volume de cargas e passageiros movimentados nos portos do país.

A deputada ressaltou a criação da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente (ZEEMSV) e a implementação de diversos projectos, como o Campus do Mar em São Vicente, que visa fortalecer a formação técnica e profissional nas áreas da economia azul.

“E é nesta mesma linha que o Governo do MPD, liderado por Ulisses Correia e Silva, apoiou e viabilizou a criação do projecto nacional de produção do camarão em aquacultura, no Calhau, um projecto de sucesso, e o projecto Nortuna, no Flamengo, um projecto norueguês para a produção de atum em aquacultura, que já investiu cerca de 10 milhões de Euros”.

Em relação aos transportes marítimos, a parlamentar mencionou a intenção do governo de expandir os transportes internacionais e melhorar o sistema de transporte marítimo inter-ilhas.

“No tocante aos transportes marítimos, a par do serviço de concessão do transporte marítimo, o Governo pretende enveredar-se para os transportes marítimos internacionais, com a criação de uma linha regular com a CEDEAO, conforme espelhado no Orçamento de Estado para este ano de 2024”.

A deputada enfatizou que o governo do MpD reiterou a visão ambiciosa do governo para transformar o mar em uma das principais âncoras de desenvolvimento sustentável para Cabo Verde, alinhada com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

“O Governo do MpD já fez muito, continua e continuará a fazer, pese embora os enormes desafios que ainda temos pela frente, mas estamos no bom caminho e chegaremos a bom porto, porque a nossa vontade “é do tamanho do mar que nos abraça’’, e da dimensão do imenso Atlântico que nos cerca”, concluiu.