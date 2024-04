PAICV acusa Governo de não transferir recursos do Fundo do Turismo para a Boa Vista

O Partido Africano para Independência de Cabo Verde ( PAICV) acusou esta quarta-feira o Governo de não transferir os recursos do Fundo do Turismo para a ilha da Boa Vista.

A acusação foi feita pelo deputado Walter Évora, em conferência de imprensa, na Cidade para Praia, na sequência de um comunicado sobre o Fundo do Turismo.

"Não há outro termo a empregar senão o de tentativa de ludibriar, de enganar e mentir descaradamente à população da ilha da Boa Vista por parte deste Governo do MPD", reiterou o deputado eleito pelo círculo da Boa Vista.

" O Governo do MPD não transfere os recursos que a Câmara da Boavista necessita para realização de obras muito importantes para ilha ", precisou.

O deputado do PAICV apontou ainda que os dirigentes do MPD na ilha da Boa Vista tentam, " a todo o custo", estrangular a Câmara Municipal eleita em 2020.

"Tentam empatar a realização de obras como estratégia para tentar ganhar as próximas eleições autárquicas", acrescentou.

No seu comunicado, o Governo anunciou a aprovação de um financiamento no valor de 682 mil contos para financiar a rede de esgotos e de projectos de abastecimento de água de Estância de Baixo, Bofareira e Povoação Velha.

No documento enviado à Inforpress, para se pronunciar sobre as declarações do autarca da Boa Vista, sobre os 100 mil contos transferidos para a autarquia no âmbito do Fundo do Turismo, o Governo afirmou que apesar de não receber nenhuma justificativa referente a esse montante, decidiu aprovar um financiamento para dar início aos trabalhos de rede de esgotos na ilha da Boa Vista.