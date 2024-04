Governo e PR condenam ataque do Irão a Israel

​O Governo cabo-verdiano condenou hoje “veementemente” o ataque do Irão a Israel, anunciou numa publicação na Internet.

“O Governo de Cabo Verde acompanha com preocupação a situação de conflito no Médio Oriente e condena veementemente o ataque do Irão a Israel”, referiu numa mensagem em que apela à “contenção”, para “evitar uma indesejável escalada de violência naquela região”.

O Presidente da República, José Maria Neves, publicou também uma mensagem na Internet, durante a noite de sábado, referindo que “o mundo está a ficar todos os dias mais complexo e mais difícil”.

“A guerra nunca é solução. Sou teimosamente pelo diálogo e pela solução negociada dos conflitos”, referiu.

O Médio Oriente vive um momento de tensão acrescida depois de o Irão ter lançado mais de 300 drones, mísseis e mísseis balísticos na noite passada, no primeiro ataque deste tipo a partir de solo iraniano contra Israel, estando ainda por ver a resposta de Telavive.