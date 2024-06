Cabo Verde e Coreia do Sul assinam memorando de entendimento

Cabo Verde e a Coreia do Sul assinaram este domingo, 2, em Seul, um memorando de entendimento para promover acções de cooperação nas áreas da economia, comércio, cultura, ciência e educação, anunciou o Governo.

O momento marca “um ponto de viragem nas relações bilaterais”, referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.

O documento foi assinado entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul e de Cabo Verde, Cho Tae-yul e Rui Figueiredo Soares, respectivamente.

O líder da diplomacia cabo-verdiana mostrou-se esperançado quanto à mais-valia do memorando, apontando-o como um compromisso partilhado com um futuro mais próspero e inclusivo.

“Confio plenamente que, unidos, poderemos traduzir esta nobre visão em realidade e erigir um legado duradouro para as gerações futuras”, referiu.

A assinatura do memorando antecedeu a participação de Cabo Verde na cimeira Coreia/África, na terça e quarta-feira, e em que Cabo Verde vai estar representado pelo Presidente da República, José Maria Neves.

O chefe de Estado vai intervir no primeiro dia do encontro dedicado ao tema geral “O Futuro que Construímos: Crescimento Partilhado, Sustentabilidade e Solidariedade”.

Na quarta-feira, José Maria Neves vai integrar um painel com outros sete homólogos africanos, sobre o tema “Expansão do Comércio e Criação do Emprego”.

A agenda do Presidente da República inclui um encontro com o chefe de Estado coreano, Yoon Suk Yeol.

“A cimeira Coreia/África 2024 pretende discutir soluções colaborativas” e “solidariedade para o desenvolvimento sustentável com destaque para a resolução de desafios globais, como as alterações climáticas, a segurança alimentar, a estabilidade de cadeias de abastecimento e a segurança sanitária”, anunciou a Presidência da República.