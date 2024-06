CMP aprova incentivos fiscais com descontos de até 50% no IUP

A Câmara Municipal da Praia (CMP) aprovou incentivos fiscais que oferecem até 50% de perdão da dívida até ao ano 2023 no valor do Imposto Único sobre Património (IUP) e 100% de isenção dos juros de juros para propriedades no município da Praia. A medida é válida até o final de 2024.

Segundo uma resolução publicada na sexta-feira, 7, o incentivo deriva do grande desafio que as famílias, os empresários, os investidores e demais profissionais enfrentam, como consequência das sucessivas crises económicas e financeiras, com efeitos diretos na qualidade de vida das pessoas, no rendimento disponível das famílias e em todos os sectores de actividade económica e social.

Entre os benefícios está a redução em 50% do valor em dívida, com perdão em 100% de juros, aos contribuintes que optarem por pagar os 50% remanescente de imediato.

A CMP também aprovou a redução em 30% do valor em dívida, com perdão em 100% de juros, aos contribuintes que optarem pelo parcelamento do valor em dívida e o parcelamento é fixado mediante o pagamento de 50% do valor total em dívida depois da redução dos 30%, e é calculado em prestações mensais iguais, e vai até ao limite máximo de 12 (doze) prestações consecutivas.