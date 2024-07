PM celebra dia da Independência com a diáspora nos EUA

Este ano, as celebrações dos 49 anos da Intendência decorrerão nos Estados Unidos da América, onde o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, se reunirá com a diáspora cabo-verdiana. O evento principal será uma gala no dia 3 de Julho, onde serão condecorados cidadãos cabo-verdianos e instituições que se destacaram nas suas áreas de actuação nos EUA, segundo informou hoje o Governo.

O comunicado do executivo informa que o Chefe do Governo estará nos EUA de 1 a 5 de Julho, participando de “diversos eventos importantes”. No dia 2 de Julho, marcará presença no “Cabo Verde Investment Forum 2024 Boston (CVIF2024 Boston)”, organizado pela Cabo Verde TradeInvest (CVTI), que reunirá parceiros internacionais, decisores, empreendedores e executivos para promover investimentos em Cabo Verde. Entre os destaques das comemorações estão a Gala Mérito “40 under forty” e o “Cabo Verde Independence Festival”, ambos organizados pela Associação Cabo-verdiana de Boston. As celebrações culminam com a cerimônia de Haising Flag em frente ao City Hall no dia 5 de Julho, celebrando o 49.º aniversário da Independência de Cabo Verde. Acompanham o Primeiro-ministro nesta visita o ministro das Comunidades, Jorge Santos, e o ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Do Canto Monteiro.

