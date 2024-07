​49 anos de independência assinalado nas ilhas e na diáspora

Cabo Verde assinalar, hoje, 49 anos de independência com atividades no país, onde estará o Presidente da República, e junto da diáspora, com o primeiro-ministro nos EUA.

O chefe de Estado, José Maria Neves, abre o dia a depositar uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, no largo da Biblioteca Nacional, na capital, Praia, discursando depois na tradicional sessão solene da Assembleia Nacional, em que também vão usar da palavra o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, e os representantes dos três partidos políticos com assento parlamentar. À tarde, José Maria Neves vai condecorar figuras e instituições “que contribuíram para a afirmação de Cabo Verde como Nação”. As câmaras municipais e a sociedade civil anunciaram também atividades para celebrar o dia, que é feriado nacional. O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, vai assinalar a data com a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos, um dos principais países de destino do total de 1,5 milhões de cabo-verdianos que vive no exterior, o triplo da população residente nas ilhas. O líder do Governo está de visita aos EUA desde terça-feira. Cabo Verde tornou-se oficialmente independente de Portugal a 05 de julho de 1975.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.