São Nicolau: Ministro da Agricultura e Ambiente inaugura projecto hidroagrícola de Fajã de Baixo e Queimadas

O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, considerou esta segunda-feira que o projecto hidroagrícola de Fajã de Baixo e Queimadas irá permitir aos agricultores tirarem melhor proveito dos recursos existentes nesta zona.

O governante falava à imprensa durante o acto de inauguração do projecto orçado em cerca de 30 mil contos, que contemplou intervenções nas redes de água para irrigação e infra-estruturas de armazenamento de água.

“O impacto tem que ver, essencialmente, com o aumento da produção e da produtividade e, com isso, o vale irá dar melhor contributo no seu todo para a produção agrícola e a valorização dos produtos não só no mercado da ilha, mas nos mercados turísticos também”, sublinhou.

Gilberto Silva sublinha ainda que o projecto vai ajudar a aumentar o rendimento das famílias e beneficiar cerca de 920 pessoas.

Danilheu Ascenção, agricultor da localidade de Queimadas, afirmou tratar-se de “uma grande iniciativa” que vai resolver um grande problema dos agricultores que era o acesso à água.

O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, encontra-se na ilha de São Nicolau para uma visita de quatro dias, com o objectivo de tomar pulso aos projectos do Ministério em curso na ilha, bem como inaugurar projectos hidroagrícolas e o lançamento de novos projectos.