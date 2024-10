Parlamento cria Comissão Nacional Organizadora das Comemorações dos 50 anos da Independência

O parlamento aprovou hoje, na generalidade, a proposta que cria a Comissão Nacional Organizadora das Comemorações do 50º aniversário da Independência, com 62 votos, sendo 33 do MpD, 26 do PAICV e três votos da UCID.

A comissão organizadora é formada pelos deputados Isa Moreno Rodrigues, do MpD, como presidente, Adelaide Lopes de Brito, do PAICV, Ailton Silva Rodrigues, do MpD, Elvis Neves Lima, do PAICV, e Filipe Gomes dos Santos, do MpD. Segundo a ministra de Estado, da Defesa Nacional e da Coesão Territorial, Janine Lélis, a comemoração dos 50 anos da Independência de Cabo Verde deve ocorrer à volta do espírito de unidade e união dos cabo-verdianos, levando à participação de toda comunidade nas ilhas e na diáspora, reforçando a sua cidadania e o seu sentido de pertença. Para a celebração, avançou, a comissão busca celebrar e honrar a luta travada para conseguir autonomia política, superar a colonização e dominação externa e o reconhecimento do percurso do País para sua autodeterminação. Conforme explicou, a proposta da criação de uma equipa organizadora é por forma a ter uma boa organização e celebração à altura da “idade de ouro” da independência nacional. Celebrar a Independência de Cabo Verde, disse, representa a valorização da soberania e da identidade nacionais, evidenciando que no dia 05 de Julho de 2025 Cabo Verde comemora 50 anos como "País independente e soberano". É um marco que, após cinco décadas, renova a importância e assinala um dos momentos altos da afirmação da unidade de todo o País à volta da proclamação da independência. A volta também, continuou, de princípios e valores fundamentais inerentes ao Estado de direito democrático, respeitador da liberdade humana, promotor e defensor da estabilidade da paz e da justiça. Para o Governo, a data deve ser celebrada com os olhos postos no futuro e nos novos desafios, destacando a resiliência de Cabo Verde que vem enfrentando lutas como a pobreza, seca, epidemias, pandemia e crises económicas.

