Governo vai construir porto de pesca em Ribeira da Barca

O ministro do Mar, Jorge Santos, confirmou hoje que o Governo vai construir um porto de pesca na localidade de Ribeira da Barca, no município de Santa Catarina de Santiago. O valor da infraestrutura pode rondar os 600 mil contos.

Segundo o Ministério do Mar, a informação foi partilhada durante um encontro de trabalho que o Ministro manteve, na manhã desta quarta-feira, 16, na Câmara Municipal de Santa Catarina, com a presidente Jacira Monteiro, que se fez acompanhar do seu executivo municipal e do Presidente da Assembleia Municipal.

O Ministro estima que o investimento no futuro Porto de Ribeira da Barca, a ser concretizado em 2025, pode rondar os 600 mil contos, e garante que o projecto vai envolver a zona e a própria autarquia local.

Segundo a mesma fonte, durante a reunião no Paços do Concelho, o ministro acentuou que as pescas são prioridade da sua liderança a par de criação de meios para a produção de gelo e conservação de pescado no mercado de Assomada, uma resposta às peixeiras, em particular.

O encontro na Câmara Municipal marcou o início de uma visita que o Ministro do Mar cumpre hoje neste concelho da ilha de Santiago. No período da tarde Jorge Santos vai visitar as comunidades piscatórias de Rincão e Ribeira da Barca, oportunidade para dialogar directamente com os profissionais do sector.