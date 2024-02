PR apela à união no sector das pescas para superar desafios

O Presidente da República, José Maria Neves, instou a uma colaboração colectiva, destacando a importância de superar os obstáculos persistentes., sublinhando que apenas através da cooperação será possível implementar melhorias e garantir um futuro mais promissor para a comunidade pesqueira.

O apelo foi feito hoje numa mensagem alusiva ao Dia Nacional dos Pescadores, na qual elogiou a escolha da profissão pelos pescadores, reconhecendo o papel fundamental que desempenham no desenvolvimento da nação.

" A minha profunda gratidão e reconhecimento por cada um de vós, cujo trabalho árduo contribui significativamente para o desenvolvimento desta nação", escreveu.

O Chefe do Estado também reconheceu os desafios enfrentados pelos pescadores no seu labor diário e exortou todos os intervenientes no sector das pescas a unirem esforços para superar obstáculos persistentes.

Na sua mensagem, o Presidente Neves enfatizou a necessidade de investir em infraestruturas e equipamentos de pesca, melhorar as condições de acesso ao financiamento e valorizar o capital sociocomunitário.

Além disso, ressaltou a importância de garantir serviços de saúde e segurança social adequados aos pescadores.

Na qualidade de Patrono da Aliança da Década do Oceano, o Presidente da República reiterou a sua disposição em colaborar com parceiros nacionais e internacionais para promover a melhoria da literacia oceânica.

"O mar e todos os recursos marinhos precisam de ser protegidos, mas só conhecendo melhor estaremos em condições de protegê-los", reforçou.