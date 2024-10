PR promulga decreto-lei que cria Embaixada no Qatar

O Presidente da República, José Maria Neves, promulgou, nesta terça-feira, o decreto-lei que estabelece a criação da Embaixada da República de Cabo Verde no Qatar.

De referir que em Março deste ano celebrou-se o dia de Cabo Verde na Expo Qatar, onde o país participou sob o lema “Green is the Way, Blue is the Destiny” (“Verde é o Caminho, Azul é o Destino”).

Na altura, o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, que chefiou a Delegação cabo-verdiana precisou na sua intervenção que Cabo Verde quer aprofundar as relações com o Estado de Qatar, acreditando que “há muitas oportunidades para serem exploradas”.

De referir que Cabo Verde e Qatar mantêm relações de diplomacia desde Março de 2005.

Segundo a Presidência da República, além deste diploma, foram também promulgados o decreto-lei que altera as bases de aplicação do sistema de Proteção Social Obrigatória e o decreto-regulamentar que define a composição, organização e funcionamento do Conselho para a Economia Social.