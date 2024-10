Governo vai propor extensão do acordo de mobilidade laboral em reunião de ministros do Turismo da CPLP

O ministro dos Transportes e Turismo disse esta terça-feira no Sal que vai propor a extensão do acordo de mobilidade laboral na XII Reunião de Ministros do Turismo da CPLP, prevista para quinta-feira, 31, em São Tomé.

Carlos Santos socializou a intenção no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral quando aguardava o voo inaugural da companhia portuguesa EasyJet, que começou a voar na terça-feira, 29, para Cabo Verde. Conforme o ministro, a proposta vai ser apresentada junto dos outros países parceiros, principalmente “países amigos” africanos da língua oficial portuguesa, seguindo o acordo assinado de mobilidade laboral com Portugal. Cabo Verde, segundo a mesma fonte, vai participar uma vez mais na reunião dos Ministros do Turismo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em que basicamente irá tratar daquilo que é a estratégia do turismo dos sete países, e um elemento cada vez mais que preocupa a todos que é a questão da capacitação da mão de obra. “Nós estaremos a apresentar também junto dos outros parceiros, as nossas ideias e propostas sobre a extensão do acordo de mobilidade laboral a todos os países, principalmente os nossos países amigos africanos da língua oficial portuguesa”, continuou. Para o governante, o objetivo é demonstrar a importância que o turismo tem na economia cabo-verdiana e também apelar cada vez mais aos parceiros a tirar proveito deste sector que tem “um efeito multiplicador muito grande”. “Temos estado a considerar em todos os fóruns que nós participamos, que este pode ser um excelente instrumento de combate à pobreza e essa é uma das mensagens que nós queremos deixar, para além de outras propostas que nós iremos levar para este encontro”, finalizou Carlos Santos. A XII Reunião de Ministros do Turismo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai decorrer na quinta-feira, 31, em São Tomé, subordinada ao tema “Turismo sustentável e inclusivo: desafios e oportunidades na CPLP”.

