Ministro das Comunidades em Lisboa para discutir mobilidade laboral entre Cabo Verde e Portugal

O ministro das Comunidades, Jorge Santos, está em Lisboa onde cumpre, uma agenda dedicada às questões de mobilidade laboral entre Cabo Verde e Portugal, até sábado, 27.

Segundo um comunicado do Governo, o foco central dos três dias de encontros é a mobilidade acordada no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que tem permitido a migração laboral, sazonal, regular e segura de cabo-verdianos, especialmente jovens, para Portugal em busca de trabalho.

Durante a sua estadia na capital portuguesa, o ministro Jorge Santos se reunirá com autoridades do sector do trabalho e visitará empresas que empregam cabo-verdianos.

A mesma fonte explica que o objectivo dessas visitas é acompanhar de perto a situação dos trabalhadores e garantir uma melhor monitorização política.

“Tido como um dos melhores acordos entre os países da CPLP, a mobilidade por razões de procura de trabalho, sendo uma grande oportunidade, alarga o mercado de emprego para a juventude cabo-verdiana, devendo ser visto como um novo espaço de convergência entre os países”, lê-se.

Um dos destaques da agenda do ministro será sua participação na abertura do encontro com Afrodescendentes na sexta-feira, onde abordará pela primeira vez o conceito de "mobilidade positiva, por razões de trabalho".

Durante a visita, o Ministro buscará entender como a mobilidade laboral tem contribuído para a integração bem-sucedida dos jovens cabo-verdianos em Portugal, ouvindo também gestores empresariais sobre o impacto positivo desta medida.

O 1.° Encontro Empresarial Afrodescendente na Europa, que ocorre durante dois dias, reunirá empresários de vários países, incluindo Cabo Verde.