Primeiro-ministro português destaca cooperação com Cabo Verde após morte de cidadão cabo-verdiano

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, manifestou ontem gratidão pela postura das autoridades cabo-verdianas no contexto da morte, em Outubro, do cabo-verdiano Odair Moniz, baleado por agente da polícia no bairro da Cova da Moura.

A afirmação foi feita esta noite numa declaração ao país, em que o primeiro-ministro português fez um balanço da operação “Portugal Sempre Seguro”, a partir da sua residência oficial, no Palácio de São Bento, e após uma reunião com as ministras da Justiça e da Administração e Interna e com as chefias da PJ, PSP e GNR.

"Com ele [José Maria Neves], dialogar no sentido de cooperarmos ainda mais, agradecendo o sentido de responsabilidade das autoridades cabo-verdianas relativamente a estes episódios em concreto e à morte de um cidadão cabo-verdiano num bairro" afirmou Luís Montenegro, destacando o trabalho conjunto para analisar a situação.

Segundo o primeiro-ministro, a interacção com líderes associativos foi uma oportunidade de tirar conclusões importantes sobre os desafios enfrentados pela comunidade cabo-verdiana em Portugal.

"Nós continuaremos a actuar dentro de toda esta envolvência e faremos aquilo que é nossa obrigação. Não deixaremos ninguém para trás," garantiu Montenegro, enfatizando a abordagem transversal para atender aos contextos familiar, social, laboral e processual envolvidos no caso.

Esta tarde, Luís Montenegro também teve um encontro com o Presidente da República José Maria Neves, sem declarações à imprensa, onde falaram sobre as relações de amizade e cooperação entre os dois Estados, assim como foi também uma oportunidade de falar sobre os acontecimentos ligados à morte de Odair Moniz e sobre como os dois Estados poderão cooperar ainda mais sobre esta e outras matérias.

Nesta sua deslocação oficial de três dias a Portugal, de 25 a 27 de Novembro, José Maria Neves visitou a família do cabo-verdiano Odair Moniz, 43 anos, no bairro de Zambujal, no concelho da Amadora, baleado mortalmente por um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), no dia 21 de Outubro, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo município onde residem milhares de cabo-verdianos.

A declaração de Luís Montenegro, aconteceu no dia em que foi noticiado que a PJ deu cumprimento a vários mandados de busca no concelho de Loures, distrito de Lisboa, envolvendo vários suspeitos do incêndio no autocarro em Santo António dos Cavaleiros que, em Outubro, feriu gravemente o motorista, durante a onda de tumultos gerada na Área Metropolitana de Lisboa pela morte de Odair Moniz.

Nos tumultos que sucederam à morte de Odair Moniz, nos dias seguintes, foram incendiados mais autocarros, dezenas de automóveis e contentores do lixo, sendo que as autoridades consideram que o ataque que deixou em estado grave o motorista é o mais grave em investigação.