Cláudia Almeida / Podemos (Ribeira Grande de Santiago): “A minha visão é um município onde todos possam encontrar oportunidades e sentir-se amparados”

Cláudia Almeida, que foi vereadora da Ribeira Grande entre 2016 e 2020, apresenta uma candidatura que tem como suporte “o poder das mulheres e jovens resilientes” (PMJR). É o “poder da cidadania”, resume, salientando que esta é uma candidatura com a missão de servir toda a população sem exclusões Odailson Moreira é o candidato proposto pelo Podemos para a Assembleia Municipal.

1 - Que radiografia faz da situação do município a que se candidata?

Quando olho para a Ribeira Grande, vejo um município que, embora tenha um grande potencial, ainda enfrenta sérias dificuldades. Durante o meu tempo como vereadora, entre 2016 e 2020, pude perceber que a cidade estava muito atrasada em termos de recursos humanos e infra-estrutura. Havia uma falta de espírito de serviço público, e muitas das instituições não funcionavam como deveriam. Tive de arregaçar as mangas e trabalhar incansavelmente, com muito empenho e dedicação, para transformar essa realidade. Por exemplo, na educação o município melhorou, saltando do último para o segundo lugar a nível nacional. Fizemos muito, especialmente na área da juventude, educação e desporto, mas as melhorias não foram suficientes, pois a falta de continuidade da gestão nos últimos quatro anos impediu que a cidade atingisse o seu verdadeiro potencial. O município tem carências em muitos aspectos, e a falta de uma liderança forte tem dificultado o progresso.

2 - Em linhas gerais, o que a sua candidatura propõe para o município? E como essas propostas oferecem soluções para os problemas enfrentados?

A minha candidatura propõe dar a Ribeira Grande o impulso necessário para alcançar o seu potencial. O que falta no município não é só recursos financeiros, mas sim uma liderança com espírito de missão. Pretendo trabalhar para garantir uma gestão eficiente e transparente, que esteja verdadeiramente focada nas pessoas. A ideia é reactivar sectores-chave como o turismo, a agricultura e a pesca, e garantir que a juventude tenha as condições para se desenvolver, seja através de mais oportunidades de formação ou de apoio ao empreendedorismo. Também defendo uma maior valorização da cultura e a promoção de políticas públicas de inclusão e igualdade, garantindo que todos os cidadãos, especialmente as mulheres e jovens, possam prosperar.

3 - Que visão para o município?

Se for eleita, daqui a quatro anos espero ver uma Ribeira Grande mais dinâmica, com uma juventude empoderada e com uma economia diversificada, que aproveite o potencial de sectores como a agricultura, a pesca e o turismo. Quero uma cidade que tenha recuperado a sua identidade cultural e que, acima de tudo, seja um modelo de boa gestão pública, transparente e eficiente. A minha visão é um município justo, solidário e inclusivo, onde todos possam encontrar oportunidades e sentir-se amparados. Um município que respeite os direitos humanos. Quero continuar a servir a população da Ribeira Grande com a mesma dedicação que sempre tive ao longo dos meus 22 anos de trabalho no município. No meio da população é onde estou melhor.