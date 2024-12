Augusto Neves pede “união e consenso” em prol do desenvolvimento de São Vicente. Mesa da Assembleia eleita à primeira

​O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, faz um apelo à união e ao consenso em prol do desenvolvimento da ilha. Declaração no discurso de tomada posse dos novos eleitos municipais, esta sexta-feira, numa cerimónia realizada na Academia Jotamonte.

Neves destaca a importância de se colocar os interesses de São Vicente acima de divergências políticas ou pessoais e pede a colaboração entre os diferentes actores para enfrentar os desafios de desenvolvimento da ilha.

“Deixemos de lado as diferenças políticas e ideológicas para nos unirmos em torno da urgente necessidade de melhorar as condições de vida da nossa gente. O nosso alvo maior é gerar emprego e renda. É com enorme honra e sentido de responsabilidade que assumo as funções de Presidente da Câmara Municipal(…). Estaremos comprometidos, focados essencialmente na resolução dos problemas das pessoas e na promoção do interesse desta terra”, declarou.

Augusto Neves reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável e destaca que "este é um momento de renovação e esperança”.

“A nossa prioridade será trabalhar incansavelmente para responder às necessidades da população e promover o crescimento da nossa terra”, acrescenta.

A tomada de posse foi testemunhada pelo primeiro ministro, Ulisses Correia e Silva, que sublinhou a importância de espaços de diálogo para o reforço da democracia e estabilidade governativa.

“As eleições do dia 1 de Dezembro não deram maioria absoluta ao partido vencedor. Determinou que para a viabilização e para a governabilidade do município tivesse que haver procura de concertação, procura de solução, de diálogo e de garantia de que o município poderia e deveria funcionar. E com a solução encontrada para a composição da mesa da assembleia, que é um órgão muito importante na organização das autarquias, com a composição conseguida, garantiu-se de facto que o principal e o mais importante foi preservar, defender e garantir que São Vicente terá condições de governabilidade”, assegura.

A mesa da Assembleia Municipal de São Vicente foi eleita à primeira tentativa, numa lista única, participada pelo MpD e pelo PAICV, com 15 votos a favor, 6 contra e nenhuma abstenção

Helena Fortes, do MpD, foi eleita presidente. Adilson da Graça de Jesus e Odair da Cruz, ambos do PAICV, assumem as funções de Vice-presidente e Secretário, respectivamente.

O MpD venceu as autárquicas de 1 de Dezembro em São Vicente com 41,3 por cento (%) dos votos, o PAICV, enquanto segunda força política obteve 26,4%. A UCID conseguiu 24,6%.