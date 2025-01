Conselho Nacional do PAICV reúne-se este fim-de-semana

​A primeira reunião do Conselho Nacional do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), após a inédita vitória nas autárquicas está agendada para este fim-de-semana, na cidade da Praia, para abordar o calendário da eleição do novo líder.

O encontro, que decorre entre hoje e domingo, terá como principais pontos a marcação da data para a eleição do presidente do PAICV e a preparação do próximo congresso. A informação foi avançada por Nuias Silva, vice-presidente do partido, em declarações à imprensa a 13 de Dezembro de 2024.

Os responsáveis do partido reuniram-se recentemente em Comissão Política, na qual fizeram um balanço "extremamente positivo" dos resultados das autárquicas, classificando-os como um reflexo da "confiança renovada" dos cabo-verdianos no PAICV.

Nas eleições autárquicas de 01 de dezembro, o PAICV conseguiu, pela primeira vez, inverter o mapa autárquico do arquipélago, conquistando 15 municípios, enquanto o Movimento pela Democracia (MpD), no Governo, ficou reduzido a sete câmaras municipais.

Entre as conquistas está a capital, Praia, onde Francisco Carvalho foi reeleito com uma votação reforçada em relação a 2020. Na quinta-feira, Carvalho, anunciou a sua candidatura à presidência do partido, com uma proposta de gestão inclusiva, modernizadora e orientada para o futuro.

Nuias Silva, que lidera a Câmara Municipal de São Filipe, manifestou a sua disponibilidade para liderar o partido, caso o actual presidente, Rui Semedo, venha a renunciar ao cargo.