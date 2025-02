Política: Vander Gomes eleito secretário-geral Adjunto do MpD

Vander Gomes foi eleito pela Comissão Política Nacional do Movimento para a Democracia (MpD) como secretário-geral adjunto do partido, uma responsabilidade que promete assumir com “humildade, determinação e entrega total”.

O anúncio foi feito pelo próprio na sua página de Facebook, onde asseverou ter sido eleito na última sexta-feira, 15, para assumir tal posição no partido com um caderno de encargos específicos. “Assumo estas novas responsabilidades com a mesma postura de sempre, humildade, determinação e entrega total”, afiançou. Vander Gomes vai agora coadjuvar o secretário-geral do MpD, Agostinho António Lopes, a quem agradeceu pelo convite e pela confiança depositada comprometendo-se a desempenhar as funções “com zelo, em prol do partido e do país”. Agradeceu igualmente à Comissão Política Nacional, liderada pelo presidente Ulisses Correia e Silva, por ter aprovado o seu nome para “tão exigente tarefa”. “Espero estar à altura dos desafios e da missão que me foi confiada”, concluiu na sua publicação.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.