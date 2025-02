PR felicita João Lourenço pela presidência da União Africana

O Presidente da República, José Maria Neves, enviou hoje uma mensagem ao seu homólogo angolano, João Lourenço, felicitando-o pela assunção das funções de Presidente em exercício da União Africana (UA) para o ano de 2025.

A eleição de Lourenço ocorreu durante a 38.ª Cimeira da UA, realizada no último fim de semana, em Adis Abeba, Etiópia.

Na carta endereçada ao líder angolano, José Maria Neves expressou, no seu nome e em nome do povo cabo-verdiano, as mais calorosas felicitações, sublinhando o legítimo orgulho pelo facto de ser a primeira vez que um país de língua portuguesa assume tal posição na organização continental.

O Chefe do Estado também reafirmou a disponibilidade do país para cooperar com Angola durante o mandato de João Lourenço à frente da UA e frisou a importância do reforço e consolidação da cooperação entre Cabo Verde e a organização.

No que se refere à paz e segurança, Neves manifestou confiança na liderança de Lourenço para impulsionar os esforços de pacificação em várias regiões do continente, incluindo os Grandes Lagos, o Sudão e o Sahel, áreas marcadas por desafios de instabilidade e conflitos armados.

Além disso, José Maria Neves destacou o papel de Angola na implementação da Agenda 2063, que define a visão de desenvolvimento para África, nas reformas estruturais da UA e na operacionalização da Zona de Comércio Livre Continental Africana, um projeto estratégico para a integração económica do continente.

Por fim, o PR cabo-verdiano afirmou-se confiante de que a liderança de João Lourenço contribuirá para um reconhecimento efectivo das especificidades e vulnerabilidades dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, como Cabo Verde, no contexto da União Africana.