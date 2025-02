MpD defende Governo como o mais social e humano da história de Cabo Verde

O MpD afirma que o actual Governo é o mais social e humano que já existiu em Cabo Verde. Esta posição foi expressa pelo deputado Damião Medina, em conferência de imprensa de antevisão da segunda sessão parlamentar de Fevereiro, que arranca esta quarta-feira na Assembleia Nacional.

“Cabo Verde e os Cabo-verdianos contam com um bom Governo, mais social e humano, nunca visto em Cabo Verde, a altura dos desafios deste país, com uma visão clara sobre o desenvolvimento harmonioso, inclusivo e sustentável. E mesmo no meio das várias crises que atingiram o país e o Mundo, conseguiu implementar desde 2016, uma agenda forte, com políticas activas de emprego, formação, acção social, apoio às empresas, investimentos em infra-estruturas e projectos robustos na economia real, com impacto positivo directo na vida das famílias cabo-verdianas. Aumentando salários, pensões e outros rendimentos às famílias”, afirmou.

Damião Medina afirma que os níveis mais altos de emprego foram alcançados com o executivo de Ulisses Correia e Silva.

“Os níveis mais altos de emprego ocorreram com este Governo. Passamos de 194.485 empregos em 2015 e atingimos o pico em 2016 com 209.725 empregos e praticamente mantivemos a performance até 2019, ano em que atingimos 206.344 empregos. Mesmo com a perda de 21.309 empregos no sector primário, com as secas severas no país. E ainda 20.000 empregos destruídos com a pandemia em 2020. O Consumo final das famílias cresceu cerca de 70 milhões de contos”, sustentou.

A segunda sessão plenária de Fevereiro decorrerá entre quarta e sexta-feira e terá como ponto alto o debate com o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, sobre “Crescimento Económico e Desenvolvimento Inclusivo”, tema proposto pelo grupo parlamentar do PAICV.