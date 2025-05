Ministro da Agricultura diz que "colaboração com Brasil é vantagem considerável"

O Governo olha para o Brasil como o parceiro ideal para desenvolver tecnologicamente a sua agricultura, pelas semelhanças tropicais, mas também através da formação de capital humano, disse à Lusa o ministro da Agricultura do país.

"Nós olhamos para a colaboração com o Brasil como uma vantagem considerável porque o Brasil também desenvolveu-se em matéria de agricultura tropical", considerou à Lusa o ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, Gilberto Silva, à margem do II Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural, em Brasília, que delegações de 42 países africanos, além de representantes de organismos internacionais, como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), de bancos multilaterais de desenvolvimento, instituições de pesquisa, organizações e cooperativas da agricultura familiar e entidades do sector privado.

A título de exemplo, o ministro recordou a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), "que tem praticamente a mesma idade que a Cabo Verde independente e com inúmeras tecnologias desenvolvidas e que são bastante úteis para os países africanos".

Em particular, Gilberto Silva disse que o Brasil pode colaborar com Cabo Verde na pequena mecanização adaptada ao seu território.

"Durante as visitas de terreno que nós fizemos aqui, chegámos à conclusão de que de facto são realidades aplicáveis no contexto de Cabo Verde e aquilo que vamos ver com ele são as formas práticas de fazer cooperação", disse;

Além da tecnologia, o Brasil, um dos 'celeiros' do mundo, é reconhecido pela sua experiência em extensão rural, financiamento agrícola público e integração de políticas agrárias com programas sociais, considerados essenciais para combater a pobreza e promover a inclusão social através da agricultura, disse.

"Isto não tem a ver apenas com a tecnologia, tem a ver também com modelos de desenvolvimento, da integração da política agrária com outras políticas que têm a ver com a redução da pobreza, da inclusão social", sublinhou.

O ministro esteve esta quinta-feira reunido com o seu homólogo brasileiro e um dos temas em cima da mesa foi a capacitação técnica de recursos humanos, através da ida de técnicos brasileiros ao país que possam aplicar e disseminar as tecnologias no campo cabo-verdiano.

O "II Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural" arrancou na segunda-feira e decorreu até hoje na capital brasileira, reunindo ministros da Agricultura africanos, representantes de organizações internacionais, bancos de desenvolvimento, instituições de pesquisa, organizações e cooperativas da agricultura familiar, bem como entidades do sector privado.

A tónica esteve centrada na promoção de experiências e tecnologias para fortalecer a produção alimentar local, valorizando a agricultura familiar, a sustentabilidade e as políticas públicas, numa programação que incluiu visitas técnicas perto de Brasília, com foco em agricultura familiar, bioinsumos (materiais de origem biológica) e comercialização e uma deslocação ao Vale do São Francisco, uma região atravessada pelo rio São Francisco e seus afluentes, que atravessa vários estados brasileiro.

Na abertura do encontro, na segunda-feira, o Presidente brasileiro, Lula da Silva, assumiu que o país tem uma dívida histórica com África e prometeu apoiar o continente na luta pela segurança alimentar.

Lula da Silva disse ainda que o Brasil deve "aos 350 anos em que este país explorou uma grande parte do povo africano"

"E eu tenho consciência de que o Brasil não pode pagar isso em dinheiro", frisou, recebendo uma salva de palmas da plateia ao dizer que pode "pagar em solidariedade e em transferência de tecnologia".

Dirigindo-se aos ministros da Agricultura africanos presentes, Lula garantiu que "o Brasil pode ajudar, tem como ajudar".