Cabo Verde vai adquirir navio oceânico com o apoio da União Europeia - embaixadora

A União Europeia aprovou um pacote de 12 milhões de euros para aquisição de um navio oceânico, acção e capacitação de técnicos de manutenção e de formação de pilotos para a Esquadrilha Aérea da Guarda Costeira.

O anúncio foi feito pela embaixadora, Carla Grijó, em entrevista à Inforpress, para o balanço dos quatro anos que esteve à frente da União Europeia, onde sublinhou que este apoio marca um ponto alto do seu mandato, por reforçar a segurança marítima do arquipélago há muito ambicionado pelas autoridades nacionais.

“(…) com a aprovação no mês passado da primeira medida de assistência ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (EPF), vamos poder reforçar a capacidade da Guarda Costeira cabo-verdiana de intervir em alto mar”, precisou.

Explicou que os 12 milhões de euros (cerca de 1,3 milhões de contos) foram aprovados no âmbito do EPF, que é um instrumento destinado a reforçar a capacidade da UE para prevenir conflitos, construir e preservar a paz e reforçar a segurança e a estabilidade internacionais.

Carla Grijó lembrou que sempre existiu cooperação nesta área, mas estava mais voltada para a capacitação e utilização de ferramentas tecnológicas.

A diplomata destacou que, além do navio Guardião que actualmente está em processo de reparação, o país irá beneficiar de uma nova embarcação com capacidade ainda maior, o que considera crucial tendo em conta a extensão marítima do arquipélago.

Carla Grijó acredita que este reforço permitirá ao país aumentar a sua presença em operações conjuntas com marinhas dos estados-membros da UE e em exercícios no âmbito da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Do montante global aprovado, uma parte significativa será destinada à aquisição do navio oceânico, enquanto o restante financiará a formação de pilotos para o esquadrão aéreo da Guarda Costeira e técnicos de manutenção, sendo que essas componentes do programa ainda serão definidas em detalhe com o Governo cabo-verdiano.

A embaixadora, prestes a concluir a sua missão no arquipélago, mostrou-se satisfeita com o avanço alcançado neste dossiê.

“É bom sair de Cabo Verde com esse resultado, não está tudo feito, mas está tudo bem encaminhado”, apontou.

A embaixadora elogiou ainda o percurso de Cabo Verde no cenário internacional, classificando-o como um “exemplo de moderação, responsabilidade global e compromisso” com grandes desafios como as alterações climáticas e a governação dos oceanos.

“É verdade que Cabo Verde é um país pequeno, mas o mundo precisa de exemplos, como o Cabo Verde, que demonstra que o multilateralismo é a única forma que nós temos de encontrar uma governação global em relação a temas que nos afetam a todos os que habitamos este planeta”, afirmou.

Carla Grijó considerou que, apesar de ser um país pequeno, Cabo Verde tem potencial para ser uma voz de estabilidade e de moderação na região da África Ocidental, contribuindo para soluções pacíficas de conflitos.

Acrescentou que o arquipélago tem vindo a reforçar progressivamente a sua capacidade diplomática, com destaque para o seu envolvimento no contexto dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS).

A representante da União Europeia acredita que há um futuro promissor para Cabo Verde não apenas na sua região, mas também no continente africano e no plano internacional, pela forma como tem sabido posicionar-se e pela coerência do seu discurso e da sua actuação.