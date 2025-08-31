Cabo Verde acolhe Conferência Regional sobre a Integridade da Informação

Cabo Verde vai receber, de 3 a 5 de Setembro, a Conferência Regional sobre a Integridade da Informação na África Ocidental e no Sahel, organizada em parceria com a UNESCO, segundo informou hoje o Governo.

O evento decorrerá no TechPark, na Cidade da Praia, e reunirá decisores políticos, académicos, jornalistas, representantes da sociedade civil e parceiros internacionais.

Sob o lema “Integridade da Informação: um pilar para a democracia e desenvolvimento sustentável”, a conferência pretende promover o debate em torno dos riscos associados à desinformação, ao discurso de ódio e aos desafios impostos pelas novas tecnologias.

O encontro visa ainda encontrar soluções conjuntas que contribuam para reforçar a integridade da informação, considerada essencial para a consolidação da democracia e para o avanço sustentável da região, conforme a mesma fonte.