China apela a Cabo Verde para proteger juntos a ordem internacional baseada no direito

O novo embaixador da China em Cabo Verde, Zang Yang, apelou hoje ao país à colaboração entre os dois países para proteger o sistema internacional centrado nas Nações Unidas e a ordem internacional baseada no direito internacional.

A declaração foi feita após a apresentação das Cartas Credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves, no Palácio do Plateau.

Segundo Zang Yang, José Maria Neves reiterou “o seu apoio inabalável ao princípio de Uma Só China”, o que, nas suas palavras, demonstra o alto nível de confiança mútua política entre os dois países.

O embaixador recordou que, ao longo dos 49 anos de relações diplomáticas, China e Cabo Verde têm mantido uma forte amizade tradicional e uma cooperação sólida em várias áreas, nomeadamente “entre culturas e povos, forças armadas, partidos políticos e cidades-irmãs”.

Referindo-se à cimeira do Fórum de Cooperação China-África, realizada no ano passado em Pequim, o diplomata salientou que as relações bilaterais foram “elevadas ao patamar de parceria estratégica”. Acrescentou ainda que, em 2026, será celebrado o 50.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

O embaixador aproveitou a ocasião para apelar à participação de Cabo Verde na iniciativa para a governança global lançada recentemente pelo Presidente chinês, Xi Jinping.

“Queremos, em conjunto, injetar uma poderosa força de certeza neste mundo tão turbulento”, disse, defendendo que os dois países trabalhem lado a lado para proteger o sistema internacional centrado nas Nações Unidas e a ordem internacional baseada no direito internacional.

Zang Yang pediu igualmente que Cabo Verde assine “o mais breve possível” o acordo para o desenvolvimento conjunto da parceria económica com a China, que prevê 100% dos itens tarifários com tarifa zero.

“Apelo Cabo Verde para assinar o acordo 4 para o desenvolvimento conjunto da parceria económica entre os dois países o mais breve possível e implimente a corrida antecipada que garanta 100% dos itens tarifários com tarifa zero. E por último, apelamos também para que os dois países sejam conjuntamente uma série de eventos para o ano de intercámbio entre culturas e entre pessoas, China-África, em 2026, a fim de aprofundar amizade e promover maior entendimento mútuo entre os nossos povos”, disse.