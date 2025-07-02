Política

PM ausculta entidades sobre combate ao paludismo e outras doenças transmitidas por mosquitos

PorSheilla Ribeiro,19 set 2025 9:01

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, acompanhado pelo Ministro da Saúde, realiza hoje, no Palácio do Governo, um ciclo de audiências com entidades nacionais e internacionais, com o objectivo de analisar a situação sanitária da Cidade da Praia e reforçar a resposta no combate e prevenção do paludismo e de outras doenças transmitidas por mosquitos.

Conforme um comunicado do executivo, as reuniões, com duração máxima de 45 minutos cada, decorrem ao longo da manhã e incluem a participação de representantes de organismos internacionais, profissionais de saúde e organizações da sociedade civil.

O programa prevê encontros com a representante do Fundo Global, Maria Celina Moreira Ferreira (09h00), o médico Artur Correia (09h45), o presidente da associação Pro Praia, José Costa Pina (10h30), o bastonário da Ordem dos Médicos, Francisco Barbosa Amado (11h15), e a representante da Organização Mundial da Saúde em Cabo Verde, Ann Lindstrand (12h00).

Segundo o Governo, este ciclo de auscultação pretende recolher contributos, identificar medidas prioritárias e reforçar a coordenação com parceiros nacionais e internacionais, de modo a garantir uma resposta eficaz e sustentável aos desafios da saúde pública relacionados com doenças transmitidas por vectores.

Autoria:Sheilla Ribeiro,19 set 2025 9:01

Editado porAndre Amaral  em  19 set 2025 9:19

