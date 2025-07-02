PM ausculta entidades sobre combate ao paludismo e outras doenças transmitidas por mosquitos

Conforme um comunicado do executivo, as reuniões, com duração máxima de 45 minutos cada, decorrem ao longo da manhã e incluem a participação de representantes de organismos internacionais, profissionais de saúde e organizações da sociedade civil.
O programa prevê encontros com a representante do Fundo Global, Maria Celina Moreira Ferreira (09h00), o médico Artur Correia (09h45), o presidente da associação Pro Praia, José Costa Pina (10h30), o bastonário da Ordem dos Médicos, Francisco Barbosa Amado (11h15), e a representante da Organização Mundial da Saúde em Cabo Verde, Ann Lindstrand (12h00).
Segundo o Governo, este ciclo de auscultação pretende recolher contributos, identificar medidas prioritárias e reforçar a coordenação com parceiros nacionais e internacionais, de modo a garantir uma resposta eficaz e sustentável aos desafios da saúde pública relacionados com doenças transmitidas por vectores.