“Não nos comprometemos a datas” para a resolução dos problemas de energia - Ministro da Energia

O ministro do Comércio, Indústria e Energia, Alexandre Monteiro, afirmou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que o Governo está a trabalhar para restabelecer o fornecimento normal de electricidade em Santiago, mas sem se comprometer com prazos concretos.

“Não nos comprometemos a datas, sobretudo porque estamos a falar de máquinas que exigem cautelas em termos de fixação de datas”, disse o governante, em resposta aos jornalistas, sublinhando que o Executivo tem plena consciência da gravidade da situação.

O ministro explicou igualmente que as avarias na central de Palmarejo têm provocado cortes sucessivos, gerando constrangimentos para famílias e empresas. “Sempre que um grupo gerador é reparado, surge outra avaria. Estamos a apoiar a empresa de electricidade para recuperar no mais curto prazo a normalidade do fornecimento”, afirmou, acrescentando: “Aproveito esta oportunidade para, em nome do Governo, retirar as nossas sinceras desculpas pelo incómodo causado.”

O ministro anunciou que o Governo solicitou uma investigação técnica independente para apurar as causas da instabilidade. “São relatórios que em princípio em menos de duas semanas é possível tratar e ter informações sobre os fatos, mas o relatório final (…) irá necessitar de mais alguns dias. É um relatório independente, com peritos externos”, explicou. Questionado se será tornado público, respondeu: “Havendo factos ou informações que justificam serão comunicadas e informadas. (…) Sobretudo o resultado do relatório, aí nós podemos comprometer que publicamente será comunicado.”

Apesar das dificuldades atuais, Monteiro rejeitou que haja retrocesso no setor. “Aqui quero dizer claro, não há retrocesso. Há um quadro temporário de crise que devia, como eu disse na minha intervenção, há duas semanas devia ter ficado a situação à normalidade, não aconteceu por situações imprevistas que acontecem”, frisou.

O governante garantiu também que estão em curso investimentos para reforçar a resiliência do sistema elétrico em Santiago. “Temos já avançado e instalado o arranque do parque eólico, hoje já se constate as novas turbinas já instaladas, acompanhadas de baterias, que significa que, ultrapassar essa crise, imediatamente entraremos numa situação muito melhor ao que estávamos, por exemplo, no início deste ano”, afirmou.

Monteiro reconheceu ainda dificuldades estruturais da Eletra, nomeadamente ao nível da tesouraria. “Quando falo de necessidade de tesouraria, tem a ver com o recebimento das energias, ou pagamento das energias consumidas, que ou não são pagas, ou há um ritmo atrasado em relação aos pagamentos a fazer”, disse, lembrando que, só em Santiago, “as perdas já atingem proporções elevadas, acima de 30%”.

Concluiu garantindo que o Governo continuará focado na resolução imediata da crise energética. “O nosso foco está na resolução do problema e acreditamos que esta resolução é uma parte da solução para resolver o problema que nós temos neste momento na Ilha de Santiago.”