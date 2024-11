Ministro Alexandre Monteiro apresenta projecto de mobilidade eléctrica no sector marítimo

O ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, apresentou hoje, na cidade da Praia, um projecto que visa promover a utilização de energias renováveis nas pequenas embarcações de pesca e acelerar a transição energética no país.

Na apresentação do projecto “Adopção Integrada da Mobilidade Eléctrica no Sector Marítimo, através da Inovação em Tecnologias Limpas”, Alexandre Monteiro, realçou que o objectivo é introduzir soluções sustentáveis nas pequenas embarcações de pesca, utilizando energia elétrica proveniente de fontes renováveis, como a solar, para substituir os combustíveis fósseis.

Na ocasião, o governante, avançou que o projecto representa mais um passo “significativo” na jornada do país em direcção à transição energética, alinhado com os compromissos climáticos globais.

“A mobilidade eléctrica no mar é uma peça crucial do quebra-cabeça da transição energética que estamos construindo. Este é um momento importante para o futuro sustentável de Cabo Verde”, afirmou, ressaltando que a iniciativa ajudará a reduzir a dependência de combustíveis fósseis e a promover uma economia descarbonizada.

O projecto, que conta com um investimento inicial de três milhões de dólares, vai iniciar, conforme aquele ministro, com uma fase demonstrativa nas comunidades pesqueiras, oferecendo benefícios ambientais, económicos e sociais.

Alexandre Monteiro explicou ainda que a implementação de motores eléctricos em embarcações de pesca, combinada com infra-estruturas de recarga baseadas em energia solar, permitirá não só reduzir os custos com combustíveis, mas também melhorar a qualidade de vida nas regiões remotas, onde o acesso a recursos energéticos é limitado.

O ministro, sublinhou ainda que este projecto faz parte de um esforço mais amplo para alcançar as metas de Cabo Verde em termos de energias renováveis, que visa gerar mais de 50 % da electricidade a partir de fontes renováveis até 2030, e quase 100% até 2040.

“Estamos criando as bases para a transição energética no mar, assim como fizemos no transporte terrestre desde 2018, e acreditamos que este modelo pode ser replicado globalmente”, afiançou.

O projecto, que inclui a instalação de infra-estruturas de recarga e o uso de painéis solares nas zonas pesqueiras, promete gerar benefícios económicos e sociais significativos para as comunidades mais remotas, ao mesmo tempo que coloca Cabo Verde na vanguarda da mobilidade eléctrica no sector marítimo.