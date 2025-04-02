Governo assina concessão para construção de casino em São Vicente

​O Governo assinou, hoje, um contrato com a empresa Monte Cara Casino S.A. para a exploração de jogos de fortuna e azar na ilha de São Vicente. A concessão tem a duração de 25 anos.​ O empreendimento vai nascer na Avenida Marginal do Mindelo e representa um investimento superior a 551 mil contos.

O ministro do Turismo, José Luís Sá Nogueira, sublinha que, mais do que uma concessão, trata-se de um compromisso com o investimento, o emprego e o desenvolvimento turístico.

“De facto, com o aumento significativo do número de turistas que nos visitam, começa-se a desenhar um mercado próprio para impulsionar pequenos e médios negócios de diversão e que tornam mais atractivo o nosso destino. E o jogo pode ser mais um produto turístico, aumentar o nosso valor acrescentado. Não podemos esquecer que os jogos podem impulsionar investimentos em termos de hotelaria, em termos de restauração e criar toda uma dinâmica económica aqui em São Vicente. Desde que bem gerido, pode ser o impulsionador do desenvolvimento de São Vicente e do país”, assegura.

Segundo o governante, com a concessão para a exploração de jogos de fortuna ou azar em São Vicente, o Estado recebe um prémio de 70 mil contos, dos quais 50 mil já foram depositados. Além desse montante, o Estado arrecadará imposto especial sobre jogos e comparticipações anuais para a Inspecção-Geral de Jogos.

A empresa concessionária compromete-se a destinar seis por cento da receita bruta anual a projectos de interesse público.

Em representação do Presidente do Conselho de Administração da Monte Cara Casino, S.A., Conceição Fortes destaca que o Casino Monte Cara será mais do que um empreendimento de jogos.

“O Casino Monte Cara é mais uma aposta arrojada na inovação e modernidade da ilha de São Vicente, sempre no respeito pela identidade mindelense e pela aspiração da sua população. É mais do que um empreendimento de jogos. É um marco no desenvolvimento turístico e económico de Cabo Verde, em plena sintonia com a Estratégia Nacional de Diversificação da Oferta Turística. Este projecto trará à ilha uma nova dimensão de lazer, cultura e entretenimento responsável, contribuindo para uma projecção cada vez maior de São Vicente no mapa internacional dos destinos turísticos de excelência”, realça.

O futuro casino, cujas obras devem arrancar em breve, deverá incluir salas de jogo, áreas de restauração, lazer e estacionamento. O projecto prevê a criação de 102 empregos directos e mais de 300 empregos indirectos.

Os promotores da iniciativa estão presentes na ilha do Sal através da gestão do Casino Royal e de outras iniciativas ligadas ao turismo e à hotelaria.