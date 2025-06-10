PR distinguido com título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Lusófona

O Presidente da República, José Maria Neves, é distinguido hoje com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Lusófona.

A cerimónia solene realiza-se às 16h00 (hora de Lisboa, 14h00 em Cabo Verde), no Auditório Agostinho da Silva, em Lisboa, segundo informou a Presidência da República.

A distinção, proposta pela Reitoria da instituição, reconhece o percurso do político e tem, segundo a Universidade Lusófona, o objectivo de reforçar os laços de cooperação entre Portugal e Cabo Verde.

Segundo a mesma fonte, a homenagem adquire um significado especial por coincidir com as comemorações dos 50 anos da Independência de Cabo Verde, marco que a universidade considera relevante para enaltecer o contributo histórico e político de José Maria Neves.

A cerimónia contará com a presença de várias figuras institucionais e académicas, entre as quais o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que assume o papel de Padrinho Académico do novo Doutor Honoris Causa.