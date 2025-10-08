Assembleias municipais de Santiago assinam protocolo de unificação e fortalecimento institucional

​As Assembleias municipais da ilha de Santiago assinaram esta terça-feira, em São Lourenço dos Órgãos, um protocolo que visa unificar e fortalecer o órgão deliberativo, com o objetivo de tornar mais coesa e eficaz a sua actuação.

O acto teve lugar durante a inauguração do edifício da Assembleia Municipal de São Lourenço dos Órgãos e contou com a presença de representantes das várias assembleias da ilha.

Segundo Lúcia Garcia, presidente da Assembleia Municipal de São Lourenço dos Órgãos, este protocolo representa “um passo importante para a unificação de opiniões e ideias” entre as assembleias, salientando que ainda existe “uma grande desigualdade” no funcionamento destes órgãos.

A dirigente destacou que o acordo permitirá a realização de formações conjuntas e a partilha de experiências entre municípios, sobretudo aqueles onde o órgão ainda se encontra em fase inicial de consolidação.

Lúcia Garcia defendeu também a necessidade de “valorizar o papel fiscalizador” das assembleias, afirmando que “o poder de fiscalização não pode estar nas mãos do fiscalizado”.

A presidente reforçou ainda a importância de profissionalizar o cargo de presidente da assembleia municipal, de modo a “garantir mais tempo e dedicação para dignificar a instituição”.

Por sua vez, Adilson Costa, presidente da Assembleia Municipal do Tarrafal, considerou que o protocolo “unifica e fortalece” todas as assembleias da ilha de Santiago, salientando a importância de se “uniformizar a linguagem e a interpretação das leis” para uma melhor prestação de serviços aos municípios.

O protocolo, além de promover a cooperação institucional, pretende servir de modelo para outras ilhas, reforçando o papel das assembleias municipais como órgãos essenciais na gestão democrática e participativa de Cabo Verde.