Cabo Verde saúda cessar-fogo entre Israel e Hamas e apela ao respeito integral do acordo

O Governo saudou hoje o acordo de cessar-fogo alcançado entre Israel e o movimento islamita Hamas na Faixa de Gaza, considerando tratar-se de um passo muito necessário para a paz no Médio Oriente.

Num comunicado emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, o Executivo afirma que o entendimento alcançado representa um avanço importante para a libertação de todos os reféns e a implementação da solução de dois Estados independentes, soberanos e democráticos, Israel e Palestina, vivendo lado a lado em paz e segurança.

O Governo sublinha ainda que essa visão está em consonância com as resoluções pertinentes das Nações Unidas e com a recente Declaração de Nova Iorque, aprovada em agosto, sobre a solução de dois Estados.

Na mesma nota, reconhece e felicita os Estados Unidos, o Egito e o Qatar pelos esforços de mediação que conduziram ao cessar-fogo, manifestando grande esperança numa paz duradoura na região.

Por fim, o Executivo apela a Israel e ao Hamas para que respeitem integralmente o acordado.