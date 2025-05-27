Ministro reitera mudança na administração da TACV-Cabo Verde Airlines

O ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, reiterou esta quarta-feira que vai haver mudança a nível do conselho da administração (CA) da TACV-Cabo Verde Airlines, que, neste momento, é presidido pelo economista Pedro Barros.

“O mais importante é que no dia 21 de Outubro [data prevista para a assembleia geral da TACV], haverá mudança a nível do conselho de administração”, revelou Sá Nogueira, para quem não há nenhuma contradição em relação aos comunicados emitidos pelo seu ministério no concernente ao CA da TACV.

O governante, que estava a ser interpelado pelos deputados na primeira sessão plenária deste mês de Outubro, fez estas considerações ao ser abordado pela deputada do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) Paula Moeda sobre a continuação ou não do actual conselho de administração da transportadora aérea nacional.

“O comunicado que diz que o conselho de administração mantém as suas funções é para apaziguar o mercado. Porque nós, quando dizemos alguma coisa, temos de pensar no mercado”, observou o ministro.

Sá Nogueira reforçou que “não há nenhum conselho de administração no mundo que fique de vacatura”

“Tem que permanecer nas suas funções até à sua substituição”, garantiu o governante, acrescentando que o CA da TACV “não poderia sair enquanto não fosse de facto substituído”.

José Luís Sá Nogueira disse, ainda, aos deputados que, enquanto representante do governo, estava mais interessado em resolver as coisas do que estar a fazer de comentarista.