PR nomeia Capitão-de-Navio Manuel António Pereira Semedo como novo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas

O Presidente da República, José Maria Neves, nomeou hoje, o Capitão-de-Navio Manuel António Pereira Semedo como novo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMFA). A nomeação foi formalizada através do Decreto Presidencial n.º 10/2025, publicado nesta mesma data.

De acordo com a Presidência da República, a decisão foi tomada em conformidade com a alínea g) do n.º 2 do artigo 135.º da Constituição da República, e sob proposta do Governo. O cargo de Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas é considerado de elevada responsabilidade institucional e estratégica para a defesa nacional.

