​João da Luz Rocha Ramos é novo Director Nacional da Modernização do Estado

O ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro, conferiu posse, esta segunda-feira, 12, ao novo director Nacional da Modernização do Estado, João da Luz Rocha Ramos.

No acto, o governante felicitou o novo dirigente pelo início da etapa, manifestando confiança de que o seu desempenho contribuirá para melhorias estruturais no funcionamento do Estado e para benefícios concretos para a sociedade cabo-verdiana.

Eurico Monteiro reiterou os votos de “maiores sucessos” ao novel dirigente, que “serão, certamente, sucessos da DNME, mas, sobretudo, sucessos da nossa Administração Pública”, sublinhando que os resultados do seu trabalho serão determinantes para a Modernização do Estado e para o reforço da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e às empresas.

Na ocasião, reconheceu o trabalho desenvolvido pelo antecessor, João Cruz, destacando o empenho e a contribuição deixada para o funcionamento e consolidação do serviço, apesar dos desafios enfrentados.

Ainda durante o seu discurso, o ministro destacou a importância da articulação entre a Direcção Nacional da Modernização do Estado (DNME) e a Direcção Nacional da Administração Pública (DNAP) e salientou que o equilíbrio entre o cumprimento rigoroso da lei e a necessidade de inovação é essencial para promover mudanças eficazes.

Eurico Monteiro destacou que a Modernização do Estado implica abertura à mudança, capacidade de correcção de rumos e humildade institucional, reconhecendo que nem todas as inovações produzem resultados imediatos, mas que fazem parte de um processo contínuo de aperfeiçoamento. O governante destacou, igualmente, a relevância do trabalho em equipa, do diálogo e da valorização da divergência de opiniões como instrumentos para decisões mais equilibradas e eficazes.

Por sua vez, o novo director agradeceu ao Ministro pela confiança nele depositada, manifestou “gratidão eterna”, e prometeu honrar e exercer com zelo as funções que lhe foram confiadas.

“Reitero empenho, dedicação, zelo, e sobretudo, comprometimento na prestação do serviço público”, afirmou João da Luz Rocha Ramos, que garantiu tudo fazer para alcançar os objectivos propostos.