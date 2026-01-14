Investir em tecnologias, saúde e energias renováveis é chave para empregos bem remunerados, diz ministro

O Ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou que os jovens de Cabo Verde estão cada vez mais orientados para áreas emergentes do mercado de trabalho, como tecnologias, energias renováveis, economia do conhecimento, saúde e agricultura moderna, e que é essencial investir nestes sectores para criar empregos qualificados e melhor remunerados.

Afirmação feita hoje durante a conferência “Mercado de Trabalho em Cabo Verde: Competências para uma Nova Economia”.

Para Olavo Correia, a criação de emprego qualificado e melhor remunerado é uma condição fundamental para que os jovens permaneçam em Cabo Verde e não sejam atraídos pelo mercado externo.

“Se estamos num mercado global e a remuneração no exterior for superior à que se paga cá, as pessoas tendem a emigrar. E ninguém poderá impedir esse movimento”, alertou. Nesse sentido, apontou a necessidade de tornar o país competitivo e atractivo para a sua própria juventude.

O Ministro reforçou que os novos sectores exigem preparação específica e investimento em capital humano. O domínio de línguas, tecnologias, ciência e empreendedorismo surge como critério indispensável para integrar jovens no mercado global.

“Os jovens de hoje não podem limitar-se às profissões tradicionais. Temos de criar oportunidades em sectores inovadores que correspondam às tendências mundiais e à ambição da nossa juventude”, salientou.

Olavo Correia sublinhou que a modernização da agricultura é um exemplo claro de como é possível alinhar inovação com produtividade e remuneração adequada.

“Não podemos esperar que os jovens façam agricultura como os nossos pais. Tem de ser uma agricultura moderna, desenvolvida e tecnologicamente avançada”, explicou, apontando para a necessidade de políticas de incentivo e formação especializada neste domínio.

Além disso, o governante destacou a importância de ajustar a economia nacional ao mercado global, garantindo oportunidades compatíveis com as expectativas dos jovens. A aposta em energias renováveis, saúde, tecnologias e economia do conhecimento permitirá, segundo Olavo Correia, aumentar a produtividade, elevar salários e reduzir a emigração de mão de obra qualificada.