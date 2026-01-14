Investir em tecnologias, saúde e energias renováveis é chave para empregos bem remunerados, diz ministro

Afirmação feita hoje durante a conferência “Mercado de Trabalho em Cabo Verde: Competências para uma Nova Economia”.
Para Olavo Correia, a criação de emprego qualificado e melhor remunerado é uma condição fundamental para que os jovens permaneçam em Cabo Verde e não sejam atraídos pelo mercado externo.
“Se estamos num mercado global e a remuneração no exterior for superior à que se paga cá, as pessoas tendem a emigrar. E ninguém poderá impedir esse movimento”, alertou. Nesse sentido, apontou a necessidade de tornar o país competitivo e atractivo para a sua própria juventude.
O Ministro reforçou que os novos sectores exigem preparação específica e investimento em capital humano. O domínio de línguas, tecnologias, ciência e empreendedorismo surge como critério indispensável para integrar jovens no mercado global.
“Os jovens de hoje não podem limitar-se às profissões tradicionais. Temos de criar oportunidades em sectores inovadores que correspondam às tendências mundiais e à ambição da nossa juventude”, salientou.
Olavo Correia sublinhou que a modernização da agricultura é um exemplo claro de como é possível alinhar inovação com produtividade e remuneração adequada.
“Não podemos esperar que os jovens façam agricultura como os nossos pais. Tem de ser uma agricultura moderna, desenvolvida e tecnologicamente avançada”, explicou, apontando para a necessidade de políticas de incentivo e formação especializada neste domínio.
Além disso, o governante destacou a importância de ajustar a economia nacional ao mercado global, garantindo oportunidades compatíveis com as expectativas dos jovens. A aposta em energias renováveis, saúde, tecnologias e economia do conhecimento permitirá, segundo Olavo Correia, aumentar a produtividade, elevar salários e reduzir a emigração de mão de obra qualificada.