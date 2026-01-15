Cabo Verde e Luxemburgo aprovam hoje reforço do Programa de Acção Climática

Cabo Verde e Luxemburgo vão aprovar hoje o plano operacional para 2026 do Programa de Ação Climática do arquipélago, com um aumento de 4,1 milhões de euros ao orçamento total, anunciou o Governo.

“A Cooperação Luxemburguesa tem apoiado Cabo Verde no reforço da governança climática, na capacitação institucional e na implementação de acções locais de adaptação e resiliência, contribuindo para o cumprimento dos compromissos climáticos nacionais definidos na Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) e no Plano Nacional de Adaptação”, detalhou.

Cabo Verde tem sido afectado por secas prolongadas, mas também por inundações repentinas, cuja severidade aumentou no último ano, a par das ameaças decorrentes da subida no nível do mar e da acidificação dos oceanos.

A gestão do arquipélago surge cada vez mais ligada a parâmetros de resistência a eventos extremos e alterações climáticas.

O documento técnico e financeiro actualizado do programa, bem como o Plano Operacional Anual para 2026, vão ser apreciados pela comissão de acompanhamento co-presidida pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e pelo embaixador do Luxemburgo em Cabo Verde, Jean-Marie Frentz.

“Esta actualização significa um aumento de 4,1 milhões de euros ao orçamento total, sendo agora de 14,6 milhões de Euros, e um orçamento de 2026 na ordem dos 4,25 milhões de Euros”, informou o Governo.

Cabo Verde ambiciona “promover uma acção climática eficaz, inclusiva e orientada para resultados, alinhada com as prioridades nacionais de desenvolvimento sustentável e com os desafios específicos de um pequeno Estado insular, continuando a contar para o efeito com parceria do Luxemburgo”, concluiu.