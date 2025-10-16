Cabo Verde e Luxemburgo abordam promoção do arquipélago como destino de investimentos privados

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, revelou que, durante o encontro de trabalho com o homólogo luxemburguês, Luc Frieden, foi abordada a promoção de Cabo Verde como destino de investimentos privados do Luxemburgo.

Ulisses Correia e Silva explicou que a reunião serviu para reafirmar o compromisso com o aprofundamento das excelentes relações com o Luxemburgo.

O chefe do Governo adiantou que também foi abordado o fortalecimento da cooperação, com vista à extensão do IV Programa Indicativo de Cooperação (PIC) com adendas e aumento de financiamentos.

Ulisses Correia e Silva aproveitou ainda o encontro para agradecer o apoio prestado após a recente tempestade que afetou as ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau” e para enaltecer “a integração exemplar da diáspora cabo-verdiana no Luxemburgo e o seu contributo para ambos os países”.

“Cabo Verde e Luxemburgo partilham valores essenciais, como a democracia, o multilateralismo e o respeito pelos direitos humanos, que enquadram a nossa parceria”, escreveu o Primeiro-ministro.